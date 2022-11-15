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Главный тренер Испании Луис Энрике будет вести стримы во время чемпионата мира

Главный тренер Испании Луис Энрике будет вести стримы во время чемпионата мира
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике решил начать проводить трансляции из Дохи, где будет базироваться национальная команда во время чемпионата мира в Катаре.

«Всем привет. Стримеры всего мира, отойдите в сторонку, потому что я вступаю в дело. Решил сообщить вам, что я стал стримером. Я намерен вести трансляции в течение всего времени, пока мы будем в Дохе. Мы приедем 18-го числа утром, и я думаю, что смогу начать стрим в тот же день. Эта идея может показаться немного надуманной, но считаю, что она может быть интересной.

Идея состоит в том, чтобы установить прямые и спонтанные отношения с болельщиками, которым может быть интересна информация о сборной. Я очень хочу испытать атмосферу чемпионата мира, его давление, а также пообщаться с вами. Шлю всем привет. До свидания и до скорой встречи!» — сказал Энрике в своей трансляции на Twitch-канале.

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