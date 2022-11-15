Главный тренер Испании Луис Энрике будет вести стримы во время чемпионата мира

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике решил начать проводить трансляции из Дохи, где будет базироваться национальная команда во время чемпионата мира в Катаре.

«Всем привет. Стримеры всего мира, отойдите в сторонку, потому что я вступаю в дело. Решил сообщить вам, что я стал стримером. Я намерен вести трансляции в течение всего времени, пока мы будем в Дохе. Мы приедем 18-го числа утром, и я думаю, что смогу начать стрим в тот же день. Эта идея может показаться немного надуманной, но считаю, что она может быть интересной.

Идея состоит в том, чтобы установить прямые и спонтанные отношения с болельщиками, которым может быть интересна информация о сборной. Я очень хочу испытать атмосферу чемпионата мира, его давление, а также пообщаться с вами. Шлю всем привет. До свидания и до скорой встречи!» — сказал Энрике в своей трансляции на Twitch-канале.

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