«Он делал то, что никому никогда не удавалось». Кака — о Роналдо
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Бывший бразильский футболист Кака назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо играл. Им стал его соотечественник Роналдо, с которым он пересёкся не только в сборной, но и в «Милане».
«Лучший игрок среди тех, с кем я когда-либо играл? Это Роналдо. Я видел, как он на поле делал то, что раньше никому и никогда не удавалось», — приводит слова Кака пресс-служба УЕФА в «Твиттере».
46-летний Роналдо завершил игровую карьеру в феврале 2011 года. Он успел поиграть в Бразилии за «Крузейро» и «Коринтианс», а в Европе был футболистом ПСВ, «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала» и «Милана». В 452 матчах на клубном уровне на счету Роналдо 295 голов и 76 результативных передач.
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