Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов высказался о решении Леонида Слуцкого покинуть клуб

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отставку наставника казанской команды Леонида Слуцкого.

«Наверное, это неожиданное решение, потому что были разные моменты в «Рубине». Команда вылетала, по ходу сезона проигрывала 0:6, 1:6, 0:3. Даже когда «Рубин» окончательно вылетел, отношения сохранились неизменными. После вылета, казалось бы, всё, но доверие оказалось на высоте – идеально, такого даже не припомню. Это хороший пример доверия.



Да, в этом сезоне команда буксовала, но сказать, что это провал, нельзя. Да, упускали очки, но потом приобретали – всё как-то компенсировалось. Где-то два мяча отыграли с «Балтикой» в предпоследнем туре, где-то дома упустили, но на выезде взяли своё. Всё компенсировали. Отрыва нет, команда шла достаточно ровно. Конечно, все ждали отрыва с первого места, максимум со второго.



Казалось бы, два тура до зимнего перерыва, можно доукомплектоваться, подготовиться, двигаться дальше, но что-то случилось. Мы этого не знаем, можем только догадываться. Мне видится это решение нелогичным, потому что в том году остался, а тут такое решение. Напрашивается вопрос: какое это было решение? Если не на горячую голову, то не на холодную голову – это точно. Как-то быстро принято решение без долгого осмысления. Может, что-то всплывёт, но не в виде догадок, а скажет, объяснит почему. Оснований не было, команда делит 3-5-е места», – сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.