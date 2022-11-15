Вилков — болельщикам «Рубина»: клуб с такой богатой историей должен играть только в РПЛ

Бывший российский арбитр Михаил Вилков пожелал казанскому «Рубину», который в данный момент выступает в Мелбет Первой лиге, в скором времени вернуться в Российскую Премьер-Лигу.
«Желаю болельщикам «Рубина», чтобы ваш клуб уже с новым главным вернулся в РПЛ. Клуб с такой богатой историей должен играть только в Премьер-Лиге!» — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сегодня стало известно, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина», который занимал с декабря 2019 года. Под его руководством клуб в сезоне-2020/2021 занял четвёртое место российского чемпионата, но в следующем году вылетел в Первую лигу. В данный момент казанцы занимают пятое место в турнирной таблице турнира, набрав по итогам 18 матчей 31 очко.
- 15 ноября 2022
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