Вилков: несмотря на натянутые отношения, желаю Слуцкому отдохнуть и вернуться к профессии!

Бывший российский арбитр Михаил Вилков поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина», а также пожелал российскому специалисту в скором времени вернуться к работе.

«Когда команда с таким составом на протяжении длительного периода не идёт на первой строчке, теряет очки в домашних матчах, то терпение должно было лопнуть: либо у руководства, либо у главного тренера. Наверное, многие удивлены, что союз «Рубина» и Слуцкого длился очень долго. Но раз решили расстаться, то сейчас самое время: новый тренер спокойно будет готовить команду к весенней части чемпионата.



Будем оставаться людьми. Несмотря на натянутые отношения между мной и Слуцким, желаю хорошенько отдохнуть и вернуться к профессии! Снова в бой! К счастью, тренер, в отличие от судьи, может это сделать», — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.