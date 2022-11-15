Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вилков: несмотря на натянутые отношения, желаю Слуцкому отдохнуть и вернуться к профессии!

Вилков: несмотря на натянутые отношения, желаю Слуцкому отдохнуть и вернуться к профессии!
Комментарии

Бывший российский арбитр Михаил Вилков поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина», а также пожелал российскому специалисту в скором времени вернуться к работе.

«Когда команда с таким составом на протяжении длительного периода не идёт на первой строчке, теряет очки в домашних матчах, то терпение должно было лопнуть: либо у руководства, либо у главного тренера. Наверное, многие удивлены, что союз «Рубина» и Слуцкого длился очень долго. Но раз решили расстаться, то сейчас самое время: новый тренер спокойно будет готовить команду к весенней части чемпионата.

Будем оставаться людьми. Несмотря на натянутые отношения между мной и Слуцким, желаю хорошенько отдохнуть и вернуться к профессии! Снова в бой! К счастью, тренер, в отличие от судьи, может это сделать», — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Новость по теме
Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов высказался о решении Леонида Слуцкого покинуть клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022