«Барселона» рассматривает подписание четырёх свободных агентов из английской Премьер-лиги

Стратегия испанской «Барселоны», заключающаяся в подписании свободных агентов, продолжит работать и летом 2023 года. Все главные цели сине-гранатовых в этом сезоне выступают в английской Премьер-лиге и все они играют на позиции полузащитника. Мы говорим об Илкае Гюндогане («Манчестер Сити»), Юри Тилемансе («Лестер»), Н'Голо Канте («Челси») и Жоржиньо («Челси»). Об этом сообщает Caught Offside.

Ранее появлялась информация, что подписание Гюндогана — приоритет для «Барселоны». Если переход немецкого футболиста сорвётся, то в клубе намерены сконцентрироваться на трансфере Тилеманса. Хавбеки «Челси» Канте и Жоржиньо фигурировали в новостях про «Барселону» ранее.

Видеообзор. «Осасуна» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:

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