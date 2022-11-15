«Барселона» не намерена продлевать контракт с Серхи Роберто

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто, вероятно, покинет команду по окончании своего контракта летом 2023 года. Испанский клуб в данный момент не намерен предлагать футболисту новое соглашение. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

30-летний Роберто перешёл в структуру «Барселоны» в 2006 году. За первую команду полузащитник в 328 матчах забил 14 голов и отдал 39 результативных передач. Вместе с «Барселоной» Серхи выиграл 23 трофея.

В 2016 году Роберто дебютировал за сборную Испании, в составе которой в 11 встречах отличился один раз.

Видеообзор. «Осасуна» — Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:

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