Артём Дзюба рассказал о планах на будущее

Российский нападающий Артём Дзюба, который недавно покинул «Адана Демирспор», рассказал о планах на ближайшее будущее. Напомним, футболист был недоволен своим положением в турецкой команде. Он попросил руководство о расторжении контракта, и клуб пошёл игроку навстречу.

«Решил записать небольшое видео, так как вокруг много всяких разговоров, домыслов и некрасивых вещей. Хочу сказать: спасибо всем огромное за беспокойство и ваше внимание. Пишете вокруг, а я пропал с радаров. Нужно было перезагрузиться, переосмыслить многое и вернуться с новыми силами и эмоциями. Не переживайте, у меня всё хорошо. Не слушайте злые языки. Недоброжелатели говорят неправду, не обращайте внимания.

Сейчас выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол», — сказал Дзюба на видео в своих соцсетях.

Ранее СМИ связывали Дзюбу с итальянской «Венецией» и рядом российских клубов.