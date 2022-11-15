Артём Дзюба рассказал о планах на будущее

Российский нападающий Артём Дзюба, который недавно покинул «Адана Демирспор», рассказал о планах на ближайшее будущее. Напомним, футболист был недоволен своим положением в турецкой команде. Он попросил руководство о расторжении контракта, и клуб пошёл игроку навстречу.
«Решил записать небольшое видео, так как вокруг много всяких разговоров, домыслов и некрасивых вещей. Хочу сказать: спасибо всем огромное за беспокойство и ваше внимание. Пишете вокруг, а я пропал с радаров. Нужно было перезагрузиться, переосмыслить многое и вернуться с новыми силами и эмоциями. Не переживайте, у меня всё хорошо. Не слушайте злые языки. Недоброжелатели говорят неправду, не обращайте внимания.
Сейчас выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол», — сказал Дзюба на видео в своих соцсетях.
Ранее СМИ связывали Дзюбу с итальянской «Венецией» и рядом российских клубов.
- 15 ноября 2022
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