ЭСК: судья правильно не поставил пенальти за руку Чистякова в матче «Зенит» — «Ахмат»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Павла Кукуяна не ставить пенальти за попадание мяча в руку защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).
«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ФК «Зенит» на 26-й минуте матча.
Контакт мяча с рукой Дмитрия Чистякова («Зенит») в собственной штрафной площади, по мнению большинства членов комиссии, не является наказуемым. Движение рук защитника к собственному телу является его естественной реакцией для защиты своего солнечного сплетения, в направлении которого был направлен мяч при сильном ударе по воротам игроком атаки, его руки находятся в естественном положении для этого действия игрока и близко к телу, не увеличивая неестественно его размеры в момент, когда происходит касание с мячом», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.
- 15 ноября 2022
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