Вилков: возможно, в будущем Слуцкий поможет «Пари НН» достичь высот, как это было в ЦСКА

Бывший российский судья Михаил Вилков считает, что бывший наставник «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить «Пари НН».

«Слуцкий — большая фигура в российским футболе. Ему и самому будет тоскливо без любимого дела. Думаю, в скором времени вернётся. Слуцкий же тренер с амбициями, хочет работать в РПЛ. Как раз сейчас у «Пари НН» нет тренера. Возможно, уже в обозримом будущем Слуцкий поможет «Пари НН» достичь высот, как это было в ЦСКА», — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

51-летний Слуцкий тренировал «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством команда вылетела в Мелбет Первую лигу по итогам прошлого сезона. В текущей кампании казанская команда в 18 матчах набрала 31 очко и занимает в турнирной таблице четвёртое место.