Легенда иранского футбола отказался ехать на чемпионат мира из-за ситуации в стране

Легенда иранского футбола Али Даеи отказался от приглашения ФИФА и Федерации футбола Катара посетить грядущий мундиаль. Даеи долгое время был лучшим бомбардиром среди национальных сборных (109 мячей), пока в 2021 году его рекорд не побил форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.



«Приветствую вас, дорогие соотечественники. В эти дни, когда большинство из нас не может чувствовать себя нормально, я ответил отказом на официальное предложение ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира вместе с женой и дочерьми, я хочу быть с вами на моей родине и выразить своё сочувствие всем семьям, которые потеряли близких в эти дни. Надеюсь на светлые времена для Ирана и иранцев», — написал Даеи в одной из своих соцсетей.



В сентябре 22-летняя девушка Махса Амини умерла после задержания в Тегеране назидательным патрулём сил правопорядка за «неправильное ношение хиджаба», проведя после этого некоторое время в участке. Это спровоцировало протесты и беспорядки в стране, которые продолжаются до сих пор.

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Самый необычный стадион в истории мундиалей — «974»: