Быстров: считаю, что Катар сможет обыграть Эквадор

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча открытия чемпионата мира 2022 года, в котором встретятся страна-хозяйка турнира Катар и сборная Эквадора.

«Кажется, ЧМ-2022 в Катаре вобрал в себя всё самое интересное. Это будет самый дорогой турнир в истории футбола, из-за климатических особенностей турнир проводится в непривычное время – с 20 ноября по 18 декабря. Сдвигается привычный график еврокубков и национальных чемпионатов.

Но главный вопрос на данный момент — сможет ли Катар по закону «матч открытия выигрывает страна-хозяйка турнира» оправдать надежды болельщиков и набрать очки уже в первой игре? Я считаю, что сможет», — написал Быстров в своем телеграм-канале.