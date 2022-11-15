Быстров: считаю, что Катар сможет обыграть Эквадор
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча открытия чемпионата мира 2022 года, в котором встретятся страна-хозяйка турнира Катар и сборная Эквадора.
«Кажется, ЧМ-2022 в Катаре вобрал в себя всё самое интересное. Это будет самый дорогой турнир в истории футбола, из-за климатических особенностей турнир проводится в непривычное время – с 20 ноября по 18 декабря. Сдвигается привычный график еврокубков и национальных чемпионатов.
Но главный вопрос на данный момент — сможет ли Катар по закону «матч открытия выигрывает страна-хозяйка турнира» оправдать надежды болельщиков и набрать очки уже в первой игре? Я считаю, что сможет», — написал Быстров в своем телеграм-канале.
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