Игрок «Сочи» Макарчук: матчи сборной России нужны. Вы же сами будете смотреть и обсуждать
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Полузащитник «Сочи» Артём Макарчук поделился мнением о целесообразности проведения товарищеских матчей сборной России.
«Товарищеские матчи сборной России нужны. Почему они должны быть не нужны? Вы же сами будете смотреть и обсуждать. Даже товарищеские матчи сборной интересны — в том числе для игроков», — сказал Макарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В первом матче ноябрьского сбора сборная России сыграет с командой Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Игра начнётся в 18:00 мск. Далее команда Валерия Карпина встретится со сборной Узбекистана 20 ноября. Игра пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск.
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