Галтье: у Месси, Мбаппе и Неймара разный характер, но они все великие игроки

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, при каком условии нападающие французского клуба Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар добьются коллективного успеха. Также специалист назвал всех своих подопечных великими профессионалами.

«Сейчас между Мбаппе, Неймаром и Месси установились искренние отношения. Они постоянно взаимодействуют друг с другом, это происходит ежедневно. У них разный возраст и характер, но они трое — великие игроки. Они добьются успеха, играя друг за друга», — цитирует Галтье RMC Sport.

«ПСЖ» в 15 матчах чемпионата Франции набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице первое место. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане встретятся с «Баварией».

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