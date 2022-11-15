Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галтье: у Месси, Мбаппе и Неймара разный характер, но они все великие игроки

Галтье: у Месси, Мбаппе и Неймара разный характер, но они все великие игроки
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, при каком условии нападающие французского клуба Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар добьются коллективного успеха. Также специалист назвал всех своих подопечных великими профессионалами.

«Сейчас между Мбаппе, Неймаром и Месси установились искренние отношения. Они постоянно взаимодействуют друг с другом, это происходит ежедневно. У них разный возраст и характер, но они трое — великие игроки. Они добьются успеха, играя друг за друга», — цитирует Галтье RMC Sport.

«ПСЖ» в 15 матчах чемпионата Франции набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице первое место. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане встретятся с «Баварией».

Неймар напугал детей на тренировке «ПСЖ». Видеоролик:

Новость по теме
Тренер «ПСЖ» Галтье подтвердил, что клуб хочет продлить контракт с ведущим футболистом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022