Sky Sports: Руни был ошеломлён словами Роналду. Он не станет делать публичных заявлений
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Стала известна реакция бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни на критику со стороны экс-товарища по команде, португальского форварда Криштиану Роналду, сообщает Sky Sports.
Ранее Роналду сказал: «Не знаю, почему Руни так меня критикует. Возможно, дело в том, что он закончил карьеру в 30 лет, а я до сих пор играю на высоком уровне и выгляжу лучше, чем он».
По информации источника, Руни был ошеломлён словами бывшего партнёра по «Манчестер Юнайтед», однако принял решение не делать публичных заявлений по этому поводу.
Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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