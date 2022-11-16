Sky Sports: Руни был ошеломлён словами Роналду. Он не станет делать публичных заявлений

Стала известна реакция бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни на критику со стороны экс-товарища по команде, португальского форварда Криштиану Роналду, сообщает Sky Sports.



Ранее Роналду сказал: «Не знаю, почему Руни так меня критикует. Возможно, дело в том, что он закончил карьеру в 30 лет, а я до сих пор играю на высоком уровне и выгляжу лучше, чем он».



По информации источника, Руни был ошеломлён словами бывшего партнёра по «Манчестер Юнайтед», однако принял решение не делать публичных заявлений по этому поводу.



Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.