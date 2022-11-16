Хавбек сборной Франции Кристофер Нкунку пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

25-летний полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» и сборной Франции Кристофер Нкунку получил травму на тренировке национальной команды, в результате чего он пропустит предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре. Об этом сообщает в «Твиттере» журналист Le10Sport со ссылкой на заявление игрока.

Как подтвердили в сборной Франции, футболист получил травму колена. Ранее сообщалось, что он покинул тренировку сборной Франции досрочно, журналисты заметили его сильно прихрамывающим.

Напомним, в нынешнем сезоне Нкунку принял участие в 23 встречах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 80 млн, а контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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