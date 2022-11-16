Стало известно, кто заменит Нкунку в заявке сборной Франции на ЧМ-2022

23-летний нападающий немецкого «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани заменит в заявке сборной Франции на предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре травмированного полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

Ранее Нкунку досрочно завершил тренировку со сборной Франции. Журналисты заметили его сильно прихрамывающим. Спустя некоторое время стало официально известно о травме колена Кристофера, вследствие которой он не сможет принять участие на ЧМ-2022.

Напомним, Коло Муани стал игроком «Айнтрахта» летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 23 встречи во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и 11 результативными передачами. В составе сборной он дебютировал лишь в конце сентября этого года в матче Лиги наций УЕФА с Австрией (2:0).

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