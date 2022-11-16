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Фабиу Карвалью из «Ливерпуля» через SMS сообщил об отказе от выступления за Португалию U21

Фабиу Карвалью из «Ливерпуля» через SMS сообщил об отказе от выступления за Португалию U21
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20-летний полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью посредством SMS-сообщений уведомил Федерацию футбола Португалии об отказе от выступлений за национальную команду до 21 года. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте федерации.

О своём решении игрок уведомил сразу после того, как стало известно, что он вызван в сборную Португалии U21 для подготовки к товарищеским матчам с Чехией и Японией.

Отметим, что Карвалью по-прежнему имеет право выступать за сборную Англии, так как переехал в эту страну ещё в 2013 году, и представлял национальную команду «трёх львов» до 16, 17 и 18 лет, прежде чем принять предложение Португалии в марте этого года. С тех пор он провёл четыре матча за сборную Португалии до 21 года, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Легионеры, получившие гражданство РФ.

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