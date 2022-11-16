Ташуев: Чистяков и его агент должны благодарить Медведева

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался об инциденте вокруг российского защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.
«Чистяков и его агент должны благодарить Медведева. Всего за три дня вокруг Дмитрия создался сильный ажиотаж: все начали говорить про то, какой он сильный футболист, и поддерживать его. Сейчас как раз открывается трансферное окно — для Чистякова это сумасшедшая реклама. Ему, наоборот, надо сказать спасибо Медведеву, а не обижаться.
У нас даже мыслей об этом трансфере нет. У нас идёт селекционная работа, и есть список защитников, которых мы хотим, но Чистякова в нём нет», – приводит слова Ташуева Sport24.
Напомним, за 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона питерцы набрали 42 очка. Подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу РПЛ. «Ахмат» с 26 баллами располагается на шестой позиции.
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