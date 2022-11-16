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Защитник сборной Франции Павар назвал главных фаворитов чемпионата мира 2022 года

Защитник сборной Франции Павар назвал главных фаворитов чемпионата мира 2022 года
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Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар назвал главных фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Соперник, который пугает меня больше остальных? Есть несколько фаворитов: Аргентина, Бельгия, Испания. Их несколько, в том числе и мы. Германия? Да, они тоже, я не хотел называть всех. Есть много отличных команд. Но на каждом турнире бывают сюрпризы. Мы просто концентрируемся на себе и не думаем об остальном», — приводит слова защитника французской сборной RMC Sport.

Сборная Франции с Паваром сыграет в одной группе чемпионата мира с национальными командами Австралии, Дании и Туниса. Мундиаль в Катаре стартует уже в ближайшее воскресенье, 20 ноября.

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