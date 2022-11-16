Андрей Мостовой оценил вероятность возвращения Артёма Дзюбы в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил шансы на возвращение в петербургскую команду нападающего Артёма Дзюбы.

«С Дзюбой не общаемся. Сейчас не поддерживаем связь. Когда играешь в одной команде – общаешься, когда уходишь – связь поддерживаешь, но уже не так близко. Не могу сказать, что мы суперблизкие друзья были, но хорошо общались. С Магой Оздоевым связь поддерживаю, про Артёма у него спрашивал. Артём такой человек, с харизмой, когда что-то не нравится, говорит в лоб. Знаю, что ему что-то не нравилось, но не знаю что. Всю кухню не знаю.



Возможно ли, что он вернётся в «Зенит», учитывая ситуацию с форвардами? Факторов много. Но не думаю, что ситуация у нас непростая. Ваня Сергеев забивает, хорошо играет. Матео Кассьерре нужно влиться в команду, пока первые полгода идут. Я был удивлён, что у Матео так не пошла игра. Он как только пришёл, сразу гол забил. Сейчас уверенности не хватает. У меня первые полгода тяжёлые в «Зените» были, но потом помогли сборы», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Дзюба в ноябре этого года расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который забил один гол в пяти встречах. До этого российский форвард выступал за «Зенит», в составе которого провёл 249 матчей и забил 108 голов. В составе петербургского клуба Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России.