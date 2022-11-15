Дзюба объяснил, почему решил уйти из «Адана Демирспор»

Российский нападающий Артём Дзюба объяснил свой уход из турецкого клуба «Адана Демирспор». Напомним, ранее сообщалось, что футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. СМИ приписывают интерес к Дзюбе со стороны итальянской «Венеции» и ряда российских команд.

«Прежде всего хочу сказать спасибо президенту «Адана Демирспор» за то, что пошёл навстречу и мы спокойно разошлись в добром, мирном ключе. Я ушёл, это было взвешенное решение, так как мне уже не 18 лет. Сидеть смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня. Всё-таки у меня большие амбиции, мне хочется ещё играть и получать удовольствие, пока я получаю от этого радость и мне нравится участвовать в матчах», — сказал Дзюба на видео в своих соцсетях.

Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Адана Демирспор» пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Суммарно он провёл на поле за турецкую команду 220 минут игрового времени.