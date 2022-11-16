Организаторы ЧМ извинились перед журналистом, которому охранники угрожали разбить камеру

Организаторы чемпионата мира – 2022 оперативно отреагировали на скандальный эпизод, произошедший в одном из туристических мест Катара. Они принесли извинения журналисту из Дании, которому местные охранники угрожали разбить камеру, информирует Sky Sports.

Напомним, когда датскому журналисту в устной форме запретили снимать, он задал охранникам вполне резонный вопрос: «Вы пригласили сюда весь мир, почему мы не можем снимать? Это ведь общественное место, у нас есть аккредитация прессы и разрешение на съёмку». В ответ охранники сказали: «Если вы не прекратите снимать, мы разобьём камеру».

Новость по теме Прямой эфир датского ТВ из Катара закончился скандалом. Охранники угрожали разбить камеру

20 ноября стартует чемпионат мира по футболу – 2022, который пройдёт в Катаре. В групповом этапе 32 команды разбиты на восемь групп (А, В, С, D, Е, F, G, H) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч пройдёт 18 декабря.

Топ-7 фаворитов ЧМ-2022: