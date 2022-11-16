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Прямой эфир датского ТВ из Катара закончился скандалом. Охранники угрожали разбить камеру

Прямой эфир датского ТВ из Катара закончился скандалом. Охранники угрожали разбить камеру
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В преддверии чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре произошёл очередной скандальный эпизод. На этот раз корреспондент из Дании Расмус Тантольдт был вынужден прервать прямой эфир – к нему подошли местные охранники с угрозами разбить камеру.

Когда датскому журналисту запретили снимать, он задал охранникам вполне резонный вопрос: «Вы пригласили сюда весь мир, почему мы не можем снимать? Это ведь общественное место, у нас есть аккредитация прессы и разрешение на съёмку». В ответ охранники сказали: «Если вы не прекратите снимать, мы разобьём камеру».

Датский журналист возмущается запретом на съёмку в Катаре

«Не думаю, что все распоряжения сверху в Катаре своевременно дошли до охранников. Поэтому можно утверждать, что люди неправильно поняли ситуацию. Но в то же время это показывает общее положение дел в Катаре. Вы можете подвергнуться нападению и угрозам, когда вы выступаете в качестве свободного СМИ. Это говорит о том, в какой мы стране. Это несвободное и недемократическое государство», — приводит слова Тантольдта NRK.

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