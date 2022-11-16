Эрик Шупо-Мотинг признан лучшим игроком «Баварии» по итогам октября
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Камерунский форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг был признан лучшим игроком клуба в октябре по версии болельщиков. Об этом официальный сайт мюнхенской команды сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.
На 33-летнем футболисте свой выбор остановили почти 75% фанатов из общего числа проголосовавших. Форвард принял участие в восьми октябрьских матчах, в которых сумел семь раз отметиться забитым голом и три раза отдать результативную передачу. Эрик стал одним из 16 игроков мюнхенской команды, кто выступит за свою сборную на чемпионате мира в Катаре.
Всего Шупо-Мотинг в этом сезоне поучаствовал в 16 матчах во всех турнирах за «Баварию». На счету камерунца 11 мячей и три голевых паса.
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