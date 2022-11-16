«Бавария» намерена назначить Франка Рибери послом клуба

Бывший полузащитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери может стать послом немецкого клуба, сообщает Sport Bild.



По информации источника, первые переговоры между сторонами уже состоялись. Сообщается, что Рибери готов присоединиться к другим экс-игрокам «Баварии», таким как Джоване Элбер и Клаудио Писарро, у которых схожие задачи.



Напомним, в конце октября текущего года Рибери объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом французского футболиста стала «Салернитана». На данный момент Рибери работает в тренерском штабе итальянского клуба.



Мюнхенская «Бавария» в 15 матчах набрала 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023.