«Бавария» намерена назначить Франка Рибери послом клуба
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Бывший полузащитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери может стать послом немецкого клуба, сообщает Sport Bild.
По информации источника, первые переговоры между сторонами уже состоялись. Сообщается, что Рибери готов присоединиться к другим экс-игрокам «Баварии», таким как Джоване Элбер и Клаудио Писарро, у которых схожие задачи.
Напомним, в конце октября текущего года Рибери объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом французского футболиста стала «Салернитана». На данный момент Рибери работает в тренерском штабе итальянского клуба.
Мюнхенская «Бавария» в 15 матчах набрала 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023.
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