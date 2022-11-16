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Луис Энрике: сборная Испании не будет подстраивать свой стиль под одного игрока

Луис Энрике: сборная Испании не будет подстраивать свой стиль под одного игрока
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике в преддверии товарищеской игры с Иорданией рассказал, в каком состоянии находятся его футболисты, а также ответил на вопрос, влияет ли появление определённого игрока на поле на игру его команды.

«Все игроки в хорошем состоянии. У некоторых есть определённые проблемы, но они незначительные, утром всё станет яснее. Если бы завтра был первый матч чемпионата мира, они все были бы готовы. Каждый из них находится на замечательном высоком уровне, почти выдающемся.

Как будет играть команда, если Мората выйдет в старте? Наша сборная не собирается подстраивать свой игровой стиль в зависимости от того, какой футболист выходит на поле. Безусловно, каждый игрок уникален. Но они никоим образом не изменят систему и то, как они играют. Это было бы нелепо. Но завтра ни Мората, ни Маркос Льоренте, ни даже Гильямон не будут играть. Однако если бы это была первая игра чемпионата мира, они могли бы быть в заявке», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Матч между Испанией и Иорданией состоится завтра, 17 ноября, начало – в 19:00 мск.

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