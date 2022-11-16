Карпин не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Спартак» после ухода Федуна

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеской встречи с Таджикистаном отказался отвечать на вопрос о своём возвращении в московский «Спартак» после ухода владельца клуба Леонида Федуна.

«Планирую ли возвращаться в «Спартак» после ухода Федуна? А какое это отношение имеет? У вас симпатия к «Спартаку»? Как много здесь моих фанатов персональных», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Валерий Карпин возглавлял московский «Спартак» в период с 2009 по 2014 год. Под его руководством красно-белые становились серебряными призёрами в 2009 году, а также в сезоне-2011/2012.