Карпин не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Спартак» после ухода Федуна
Поделиться
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеской встречи с Таджикистаном отказался отвечать на вопрос о своём возвращении в московский «Спартак» после ухода владельца клуба Леонида Федуна.
«Планирую ли возвращаться в «Спартак» после ухода Федуна? А какое это отношение имеет? У вас симпатия к «Спартаку»? Как много здесь моих фанатов персональных», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Валерий Карпин возглавлял московский «Спартак» в период с 2009 по 2014 год. Под его руководством красно-белые становились серебряными призёрами в 2009 году, а также в сезоне-2011/2012.
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
20:09
-
20:07
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:47
-
19:45
-
19:43
-
19:42
-
19:41
-
19:39
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:05
-
19:00
-
18:35
-
18:33
-
18:21
-
18:13
-
18:12
-
18:07
-
17:59
-
17:40
-
17:34
Партнерский контент