Роналду: Сульшер потрясающий человек. Уверен, он станет хорошим тренером

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о бывшем главном тренере «красных дьяволов» Уле-Гуннаре Сульшере.

«Я люблю Сульшера. Я считаю, что он потрясающий человек, потому что мне нравятся люди с таким сердцем. И Уле для меня — лучший человек. Трудно взять на себя эту роль после сэра Алекса Фергюсона, но я думаю, что он проделал хорошую работу.

Это был хороший опыт. Мне было очень приятно поработать с ним, пусть даже на протяжении не такого долго периода времени. Уле нужно было гораздо больше времени, чего ему в итоге не предоставили. Но я никогда не сомневаюсь, что в будущем он станет хорошим тренером», — сказал Роналду в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду: