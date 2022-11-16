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Роналду: Сульшер потрясающий человек. Уверен, он станет хорошим тренером

Роналду: Сульшер потрясающий человек. Уверен, он станет хорошим тренером
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о бывшем главном тренере «красных дьяволов» Уле-Гуннаре Сульшере.

«Я люблю Сульшера. Я считаю, что он потрясающий человек, потому что мне нравятся люди с таким сердцем. И Уле для меня — лучший человек. Трудно взять на себя эту роль после сэра Алекса Фергюсона, но я думаю, что он проделал хорошую работу.

Это был хороший опыт. Мне было очень приятно поработать с ним, пусть даже на протяжении не такого долго периода времени. Уле нужно было гораздо больше времени, чего ему в итоге не предоставили. Но я никогда не сомневаюсь, что в будущем он станет хорошим тренером», — сказал Роналду в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану.

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