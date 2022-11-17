Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малком: остался матч со «Спартаком». Хочу забить в этой игре — и не раз

Малком: остался матч со «Спартаком». Хочу забить в этой игре — и не раз
Комментарии

Полузащитник петербургского «Зенита» Малком высказался о дубле в кубковой игре с «Факелом», который принёс команде победу в Воронеже со счётом 2:0, отдельно остановился на своём втором голе, а также обозначил ближайшие цели.

«Это первый подобный гол в моей карьере. Никогда я не забивал своим… Сложно подобрать слово! Я очень рад, никогда раньше не удавалось нанести такой удар. Чувствую себя отлично. Это важная победа, и здорово, что мне удаётся забивать и помогать «Зениту». Нужно продолжать работать, всегда думая о командных интересах, и, конечно же, отличаться ещё чаще. Сейчас у меня 15 голов – хочу для начала поднять эту планку до 20. Хочу ещё больше, гораздо больше. Остался матч со «Спартаком», один из самых важных во всём сезоне. В этой игре я тоже хочу забить – и не раз», – приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

Матч Кубка России «Зенит» – «Спартак» состоится 27 ноября на «Газпром Арене», начало – в 16:00. После пяти игр питерская команда набрала девять очков, промежуточно занимая второе место в группе. «Спартак» провёл четыре игры и лидирует со стопроцентным результатом (12 очков). До встречи с «Зенитом» красно-белых ждёт матч с «Крыльями Советов» – он состоится 23 ноября в 18:00.

«Зенит» целый тайм страдал в Кубке. Но потом вышел Малком «Зенит» целый тайм страдал в Кубке. Но потом вышел Малком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022