Малком: остался матч со «Спартаком». Хочу забить в этой игре — и не раз

Полузащитник петербургского «Зенита» Малком высказался о дубле в кубковой игре с «Факелом», который принёс команде победу в Воронеже со счётом 2:0, отдельно остановился на своём втором голе, а также обозначил ближайшие цели.
«Это первый подобный гол в моей карьере. Никогда я не забивал своим… Сложно подобрать слово! Я очень рад, никогда раньше не удавалось нанести такой удар. Чувствую себя отлично. Это важная победа, и здорово, что мне удаётся забивать и помогать «Зениту». Нужно продолжать работать, всегда думая о командных интересах, и, конечно же, отличаться ещё чаще. Сейчас у меня 15 голов – хочу для начала поднять эту планку до 20. Хочу ещё больше, гораздо больше. Остался матч со «Спартаком», один из самых важных во всём сезоне. В этой игре я тоже хочу забить – и не раз», – приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».
Матч Кубка России «Зенит» – «Спартак» состоится 27 ноября на «Газпром Арене», начало – в 16:00. После пяти игр питерская команда набрала девять очков, промежуточно занимая второе место в группе. «Спартак» провёл четыре игры и лидирует со стопроцентным результатом (12 очков). До встречи с «Зенитом» красно-белых ждёт матч с «Крыльями Советов» – он состоится 23 ноября в 18:00.
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