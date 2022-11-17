Брозович: надеюсь, в Катаре сборная Хорватии будет на одно место выше, чем в России

Центральный полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Марсело Брозович принял поздравления с днём рождения на общекомандном ужине (16 ноября ему исполнилось 30 лет) и высказался о целях «клетчатых» на чемпионате мира в Катаре.
«Спасибо всем за поздравления! Со своей стороны хочу поздравить Домагоя Виду с сотым матчем за национальную сборную. Надеюсь, впереди ещё много игр. Ребята, желаю всем нам удачи на чемпионате мира в Катаре! И надеюсь, что сборная Хорватии будет на одно место выше, чем в России четыре года назад», – приводит слова Брозовича официальный сайт хорватского футбольного союза.
В день рождения Брозовича сборная Хорватии провела в Катаре контрольный матч с Саудовской Аравией, победив со счётом 1:0 благодаря голу Андрея Крамарича, забитому на 82-й минуте. На ЧМ-2022 хорваты сыграют в одной группе с Марокко, Канадой и Бельгией. Четыре года назад в России команда дошла до финала, где уступила французам.
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