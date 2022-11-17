Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брозович: надеюсь, в Катаре сборная Хорватии будет на одно место выше, чем в России

Брозович: надеюсь, в Катаре сборная Хорватии будет на одно место выше, чем в России
Комментарии

Центральный полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Марсело Брозович принял поздравления с днём рождения на общекомандном ужине (16 ноября ему исполнилось 30 лет) и высказался о целях «клетчатых» на чемпионате мира в Катаре.

«Спасибо всем за поздравления! Со своей стороны хочу поздравить Домагоя Виду с сотым матчем за национальную сборную. Надеюсь, впереди ещё много игр. Ребята, желаю всем нам удачи на чемпионате мира в Катаре! И надеюсь, что сборная Хорватии будет на одно место выше, чем в России четыре года назад», – приводит слова Брозовича официальный сайт хорватского футбольного союза.

В день рождения Брозовича сборная Хорватии провела в Катаре контрольный матч с Саудовской Аравией, победив со счётом 1:0 благодаря голу Андрея Крамарича, забитому на 82-й минуте. На ЧМ-2022 хорваты сыграют в одной группе с Марокко, Канадой и Бельгией. Четыре года назад в России команда дошла до финала, где уступила французам.

На чемпионате мира сыграют 18 бывших игроков РПЛ! Откуда они попали в свои сборные? На чемпионате мира сыграют 18 бывших игроков РПЛ! Откуда они попали в свои сборные?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022