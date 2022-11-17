Манчини поднялся на третью позицию по числу побед у руля сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини установил важное достижение в своей карьере, поднявшись на чистое третье место в истории по победам с национальной командой.

Вчера, 16 ноября, «Скуадра адзурра» переиграла Албанию в контрольном матче со счётом 3:1. Таким образом, 57-летний уроженец Дзези одержал 35-ю победу в качестве наставника команды. Об этом сообщает Opta Paolo в своём «твиттере».

Специалист на данный момент занимает третье место в истории по этому показателю. Роберто обошёл Арриго Сакки, у которого 34 выигранных матча.

Рекордсменом сборной Италии является Витторио Поццо. В его активе 65 побед со «Скуадра адзурра». На втором месте располагается Энцо Беарзот (51).

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