Сборная Италии, пропускающая ЧМ-2022, обыграла в товарищеском матче команду Албании

Сборная Италии обыграла команду Албании в рамках товарищеского матча со счётом 3:1. Встреча прошла в Тиране (Албания) на стадионе «Эйр Албания».



В составе победителей дубль оформил нападающий Винченцо Грифо, ещё один гол забил защитник Джованни Ди Лоренцо. Отметим, что Грифо стал автором результативной передачи. Единственный гол албанцев забил защитник Ардиан Исмайли.



20 ноября итальянцы также проведут товарищеский матч с Австрией (22:45 мск).



Отметим, что сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд. В 2017 году итальянцы уступили в стыковых матчах Швеции, а в 2022-м уступили команде Северной Македонии. В 2021 году Италия стала чемпионом Европы, в финале обыграв в серии пенальти Англию (1:1, 3:2 пен.).