Василий Уткин: чемпионат мира в Катаре — это интересный опыт

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о чемпионате мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
«Чемпионат мира в Катаре — это интересный опыт. И потому что он зимний… Зимних чемпионатов, кстати говоря, было немало, потому что все чемпионаты мира в южном полушарии были на самом деле зимними, ибо в южном полушарии зима, когда у нас лето. Наверное, это интересный прецедент. Будет ли так дальше — мы с вами не знаем. Хорошо это или плохо — мы тоже не знаем. Вроде бы, по крайней мере, футболисты не уставшие и на пике формы посреди своего сезона. Для сезона плохо, а для чемпионата мира, возможно, хорошо. Барабану хорошо, капитану плохо, потому что в это время град пошёл покрупней гороха», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 17 ноября 2022
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