Магкеев — о результатах «Локо»: в какой-то момент пошло что-то не так

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о положении клуба в турнирной таблице. «Локомотив» занимает 14-е место после 17-го тура.

«У нас есть качественные игроки, и мы должны быть намного выше в турнирной таблице. Просто в какой-то момент пошло что-то не так. Это комом покатилось. Как бы мы ни отгораживали себя от внешней информации, но проблемы в клубе, постоянное давление в прессе — оно как-то влияет на тебя. По себе могу сказать, что психологически иногда ты не совсем думаешь о футболе — тебе приходится настраиваться на матч. Сейчас, думаю, ситуация в клубе стабилизировалась. Хочется, чтобы поскорее началась вторая часть, и мы стали зарабатывать очки — поднимать клуб выше и выше.

Не думаю, что большую часть давления оказывает пресса. В основном это болельщики, ответственность перед командой, руководством и тренерским штабом. Когда ты выходишь и не можешь выиграть, то, естественно, у тебя появляются сомнения, ты колеблешься. А когда выигрываешь одну игру, вторую-третью, приходит лёгкость, не переживаешь, большая часть игры получается», — сказал Станислав Магкеев в эфире телеканала «Россия 24».