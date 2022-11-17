Иньеста заявил, что сборная Испании способна выиграть чемпионат мира в Катаре

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре и оценил главного тренера национальной команды Луиса Энрике.
«Сможет ли Испания в этом году выиграть чемпионат мира? Я верю в эту сборную, тренера и игроков. Я думаю, что, если они проявят уверенность и способность выстоять в трудные моменты, они смогут добиться победы. Я уверен в этой команде.
Энрике? Тренер всегда должен быть лидером команды. Мне нравится, как он управляет своими командами и как выжимает максимум из игроков. Это очень важно.
Задумывался ли я о продолжении карьеры в сборной, когда он возглавил команду? Я хотел продолжать с ним работу, это я могу сказать. Но обстоятельства были другими. Я хотел оставаться в сборной под его руководством, потому что мне нравится, как он видит футбол, а также его преданность игрокам и команде», — приводит слова Иньесты Marca.
Иньеста завершил карьеру в сборной Испании после чемпионата мира 2018 года в России. Энрике возглавил команду после турнира. Иньеста играл под руководством тренера в «Барселоне» с 2014 по 2017 год.
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