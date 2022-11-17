Джикия, Караваев и Писарев посетили русскую школу в Душанбе
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Футболисты сборной России Георгий Джикия, Вячеслав Караваев и тренер команды Николай Писарев посетили русскую школу в столице Таджикистана — Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба сборной России.
Игроки и тренер национальной команды раздали автографы и сфотографировались с учениками.
Сегодня, 17 ноября, сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана. Встреча пройдёт на Центральном республиканском стадионе в Душанбе. Начало матча — в 15:00 по московскому времени. Главный арбитр матча — Ильгиз Танташев (Узбекистан). В воскресенье, 20 ноября, подопечные Валерия Карпина проведут второй товарищеский матч на ноябрьском сборе. Соперником выступит команда Узбекистана. Встреча пройдёт в Ташкенте.
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- 17 ноября 2022
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