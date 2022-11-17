Иньеста назвал «Манчестер Сити» и «ПСЖ» фаворитами Лиги чемпионов

Бывший футболист «Барселоны» Андрес Иньеста назвал команды, которые считает фаворитами плей-офф Лиги чемпионов и испанской Ла Лиги текущего сезона.

«Фавориты Лиги чемпионов? Трудно предсказать, что может произойти в турнире, где участвуют очень хорошие команды. Я вижу «Манчестер Сити» и «ПСЖ» сильными командами, которые снова будут близки к победе. Есть и другие команды, находящиеся в великолепной форме, но мы не знаем, какими они будут в феврале, после перерыва. Например, «Наполи» провёл отличный групповой этап, но посмотрим, что будет дальше. У «Ливерпуля» и «Реала» тоже всё в порядке.

Что касается Ла Лиги, то фаворитами будут Мадрид и Барселона, я надеюсь, что «Барса» сможет победить, потому что иначе это станет большим ударом по уверенности в их проекте», — приводит слова Иньесты Marca.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Баварией», «Манчестер Сити» – с «РБ Лейпциг», «Наполи» встретится с «Айнтрахтом», «Ливерпуль» – с «Реалом».

Сенсации группового этапа Лиги чемпионов