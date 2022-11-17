Леонид Слуцкий дисквалифицирован на три матча Первой лиги

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел нарушения в матче 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Рубин» и «Енисей». Игра завершилась вничью — 0:0.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча – дисквалифицировать главного тренера ФК «Рубин» (г. Казань) Леонида Слуцкого на два матча Первой лиги, без учёта автоматической дисквалификации.

В соответствии со статьёй 112 и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать ФК «Рубин» (г. Казань) на 10 000 рублей. Предупредить, что в случае очередного нарушения к ФК «Рубин» (г. Казань) будут применены более строгие санкции.

В соответствии со статьёй 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера ФК «Рубин» (г. Казань) Леонида Слуцкого на 10 000 рублей.



В соответствии со статьёй 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Енисей» (г. Красноярск) Артёма Горлова на 10 000 рублей.



В соответствии со статьёй 104 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 26 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неучастие в предматчевом организационном совещании – оштрафовать ФК «Енисей» (г. Красноярск) на 20 000 рублей», — написано в заявлении на официальном сайте РФС.

Леонид Слуцкий был удалён на 86-й минуте матча. Позднее специалист покинул казанский клуб по собственному желанию.