Видеообзор товарищеского матча Польша — Чили

Вчера, 16 ноября, состоялся товарищеский матч сборных Польши и Чили. Игра национальных команд с разных континентов завершилась победой поляков с минимальным счётом 1:0.

Гол Пёнтека принёс Польше победу в матче с Чили

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Единственный гол сборной Польши забил нападающий Кшиштоф Пёнтек, который оказался самым расторопным в штрафной площади соперника.

Напомним, сборная Польши примет участие в чемпионате мира — 2022 в Катаре, который стартует уже 20 ноября. Турнир продлится до 18 декабря. Решение проводить мундиаль зимой было принято из-за чрезмерной жары в Катаре летом. Команда Чили не сумела добыть путёвку на мировое первенство.