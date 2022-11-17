Рабьо заявил, что мог летом перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо заявил, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. Ранее сообщалось, что француз попал в сферу интересов английского клуба.

«Это правда, у меня был шанс попробовать себя в английской Премьер-лиге, но остаться в «Ювентусе» было лучшим выбором. В данный момент я не думаю о своём будущем и не тороплюсь с продлением своего контракта», — цитирует Рабьо инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

В текущем сезоне французский полузащитник провёл за «Ювентус» 16 матчей во всех турнирах и забил пять мячей. Напомним, Рабьо перешёл в «Ювентус» из «ПСЖ» в июле 2019 года на правах свободного агента. Текущая трансферная стоимость полузащитника, по данным портала Transfermarkt, составляет € 17 млн.

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