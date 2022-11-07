У «Ювентуса» украли гол в Дерби Италии? Но великая команда снова вернулась!

Этот матч в Турине – редкий случай, когда хотя бы один из участников Дерби Италии не относится к фаворитам чемпионата. На момент начала игры «Интер» занимал шестое место в Серии А, а «Ювентус» – восьмое. Симоне Индзаги хотя бы вывел свою команду в плей-офф Лиги чемпионов, обойдя в группе «Барселону», а Массимилиано Аллегри терпит неудачу по всем фронтам.

«Ювентус» начал матч с высокого прессинга, видимо, чтобы показать болельщикам, что команда максимально заряжена на Дерби Италии. Но этот агрессивный отрезок со стороны «старой синьоры» продлился недолго. Потом игра выровнялась, инициатива переходила от одной команды к другой. Столкновение схемы 3-5-2 со схемой 3-5-2 (либо 3-5-1-1 у туринцев) привело к тому, что центр был максимально насыщен, и соперники боялись рисковать.

«Ювентус» с «Интером» искали возможность развивать атаки через фланги, полуфланги. При этом латерали хозяев Хуан Куадрадо (правый) и Филип Костич (левый) не всегда справлялись при обороне со своими оппонентами – Федерико Димарко и Дензелом Думфрисом. За счёт Димарко «нерадзурри» создали первую пару моментов, а потом включился и Думфрис: перед перерывом голландец вообще оказался на убойной позиции на месте центрфорварда, но простил «Ювентус».

В первом тайме у команд не очень получалось высекать огонь. Жёстких стыков было мало, по-настоящему опасных моментов – ничтожное количество. «Интер» дважды попал в створ за 45 минут, а «Ювентус» – вообще ноль. Центрфорвард Аркадиуш Милик, подменяющий травмированного лучшего бомбардира Душана Влаховича, всего шесть раз коснулся мяча, при этом допустил четыре потери владения. Очень плохая статистика, если не сказать катастрофическая.

Вот ещё показательная деталь игры в первом тайме: ни один игрок не сделал больше одной попытки обыгрыша! Зато на стандартах «Интер» был поопаснее «Ювентуса». Однажды после подачи углового едва не сработала связка форвардов: Лаутаро Мартинес продлил полёт мяча, а Эдин Джеко свободно бил по воротам. Команде Аллегри и тут повезло не пропустить.

По началу второго тайма складывалось впечатление, что если кто и забьёт, то это будет «Интер». Но забил «Ювентус»! Причём после углового, который… подавали «нерадзурри».

Хозяева улетели в контратаку, а гол во многом сделал Костич. Серб воспользовался физическим преимуществом и ушёл от Николо Бареллы. Адриен Рабьо, пусть не самый тонкий игрок, в этом эпизоде принял лучшее решение – пробил в касание. Всё же футбол особенно прекрасен тем, что любая игра может перевернуться за секунды.

«Ювентус» вдруг поймал кураж. У команды стали получаться хорошие взаимодействия на свободном пространстве, разыгравшийся Костич разрывал правый фланг обороны «Интера». Ещё через 10 минут туринцы снова поразили ворота Андре Онаны, уже после собственного углового. Счастливые болельщики скандировали имя автора забитого мяча Данило, а в это время бригада VAR проверяла эпизод. И в итоге гол был отменён. Решение зафиксировать фол у Данило – очень спорное, хотя бы потому, что его руку держал соперник.

За 20 минут до конца на поле появился Федерико Кьеза. Пропустивший из-за травмы 270 дней форвард сыграл впервые в этом сезоне Серии А. Он заменил Милика, закончившего игру с девятью касаниями (пять потерь владения). Ударов поляк так и не нанёс. Зато продолжал пугать голкипера «Интера» Костич: серб мог оформить дубль – попал в штангу.

Футбол после перерыва был намного живее и интереснее. Правда, «Интер» немного «поплыл», пропустив, но оставался в игре – отменённый гол сохранял команде Симоне Индзаги надежду на ничью. Добил интригу на 84-й минуте Николо Фаджоли, которому ассистировал великолепный Костич.

Потом Кьеза мог сделать победу «Ювентуса» крупной. Как же жаль, что Федерико не реализовал выход один на один! Это было бы красивое возвращение в Серию А.

Выиграв Дерби Италии, «Ювентус» обошёл «Интер» на очко и поднялся на шестое место.