Представитель Бакаева — Салиховой: кто-то вылетел из сборной, а кто-то — из «Спартака»
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Герман Ткаченко, представитель полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, ответил на слова Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Кто-то дружит с блогерами, хотя это не точно, а кто-то превратился в блогера. Кто-то вылетел из сборной, а кто-то вылетел из «Спартака». Мне оба момента не нравятся. Заремы Салиховой не хватает, потому что многое она говорит правильно, но не в этот раз», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Салихова прокомментировала высказывания спортивного менеджера Алана Агузарова. Она заявила, что красно-белые правильно поступили, отпустив Бакаева к соперникам, а «Спартак» нисколько не пострадал от продажи игрока.
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