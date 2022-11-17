Представитель Бакаева — Салиховой: кто-то вылетел из сборной, а кто-то — из «Спартака»

Герман Ткаченко, представитель полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, ответил на слова Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Кто-то дружит с блогерами, хотя это не точно, а кто-то превратился в блогера. Кто-то вылетел из сборной, а кто-то вылетел из «Спартака». Мне оба момента не нравятся. Заремы Салиховой не хватает, потому что многое она говорит правильно, но не в этот раз», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Салихова прокомментировала высказывания спортивного менеджера Алана Агузарова. Она заявила, что красно-белые правильно поступили, отпустив Бакаева к соперникам, а «Спартак» нисколько не пострадал от продажи игрока.