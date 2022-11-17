Невилл высказался о взаимодействии тен Хага с Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о работе главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага и его взаимодействии с португальским форвардом Криштиану Роналду.
«Я думаю, что Эрик тен Хаг отлично справился с очень трудными первыми шестью месяцами в «Юнайтед». Не думаю, что он мог бы поступить по-другому. Криштиану Роналду — игрок-монстр, персонаж с огромным охватом. Он (тен Хаг. — Прим. «Чемпионата») был в затруднительном положении, потому что если публично выступит против Роналду, он, вероятно, не выиграет.
В частном порядке мы знаем, что у него проблемы с Роналду, потому что он продолжает оставлять его в стороне. Но Роналду, тен Хаг, руководители, владельцы — они должны были собраться вместе несколько недель назад и сказать: «Мы не уважаем друг друга, мы друг другу не нравимся, мы не хотим, чтобы это продолжалось, так что давайте покончим с этим должным образом». Они этого не сделали, уклонялись от этого, думая, что всё устаканится — но в футболе так не бывает, особенно когда имеешь дело с таким большим персонажем. Роналду не собирается с этим мириться.
Будучи футболистом, иногда страдаешь от небольшой паранойи, когда тебе кажется, что все против тебя. Не все против Роналду. На самом деле его очень любят в этом городе. Даже если люди будут критиковать его, в глубине души они всё равно будут испытывать огромное уважение и любовь к нему как к игроку и к тому, что он сделал для футбола», — приводит слова Невилла Sky Sports.
Видео: на «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду.
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