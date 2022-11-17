Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин оценил дебют Сергея Пиняева в сборной России

Валерий Карпин оценил дебют Сергея Пиняева в сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал дебют 18-летнего футболиста Сергея Пиняева в товарищеской игре с национальной командой Таджикистана.

«Пиняев? Никогда не говорю публично про игроков. Для дебюта 18 летнего мальчика выглядело очень достойно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022