Валерий Карпин оценил дебют Сергея Пиняева в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал дебют 18-летнего футболиста Сергея Пиняева в товарищеской игре с национальной командой Таджикистана.

«Пиняев? Никогда не говорю публично про игроков. Для дебюта 18 летнего мальчика выглядело очень достойно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.