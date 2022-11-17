Карпин: состав на игру с Узбекистаном будет абсолютно другим
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Узбекистаном. В следующей встрече подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте.
«Узбекистан? Игра зависит от двух команд, а не от одной. Посмотрим. Состав будет абсолютно другим. Сегодня играли Макарчук, Хлусевич, Пиняев, Садулаев. А там будет состав другой. Надеюсь, будет другая игра», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Отметим, что во второй половине второго тайма арбитр Ильгиз Танташев отменил гол полузащитника российской команды Даниила Уткина. В составе сборной России свои дебютные матчи провели Владимир Сычевой, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев, Александр Селихов, Даниил Хлусевич и Александр Солдатенков.
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