Карпин — о Таджикистан — Россия: по составу видно, что нет цели победить кровь из носа

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча с Таджикистаном (0:0) рассказал, стояла ли у команды цель одержать победу во встрече.



«Цель победить? В моём понимании кровь из носа победить нет цели. Хочется? Да. На состав с Узбекистаном смотреть уже не на кого. Там будет другой состав. Поэтому будет другой состав.



Даже по составу видно, что кровь из носа цели победить нет. Когда борешься за очки – да. Здесь мы делаем замены в перерыве, чтобы игроки не получили травмы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



В следующем матче подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте с Узбекистаном. Игра состоится в воскресенье, 20 ноября, стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени.