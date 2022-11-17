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Карпин — о Таджикистан — Россия: по составу видно, что нет цели победить кровь из носа

Карпин — о Таджикистан — Россия: по составу видно, что нет цели победить кровь из носа
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча с Таджикистаном (0:0) рассказал, стояла ли у команды цель одержать победу во встрече.

«Цель победить? В моём понимании кровь из носа победить нет цели. Хочется? Да. На состав с Узбекистаном смотреть уже не на кого. Там будет другой состав. Поэтому будет другой состав.

Даже по составу видно, что кровь из носа цели победить нет. Когда борешься за очки – да. Здесь мы делаем замены в перерыве, чтобы игроки не получили травмы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В следующем матче подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте с Узбекистаном. Игра состоится в воскресенье, 20 ноября, стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени.

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