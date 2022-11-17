Валерий Карпин: до 2024 года буду тренировать Россию. Если раньше не выгонят

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как долго будет тренировать национальную команду.

«Пока контракт продлён до 2024 года. До того момента и буду тренировать, если раньше не выгонят», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 17 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором сборная России встречалась с национальной командой Таджикистана, который завершился безголевой ничьей — 0:0. Игра состоялась в Душанбе на арене «Центральный республиканский стадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск.