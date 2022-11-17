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Валерий Карпин: до 2024 года буду тренировать Россию. Если раньше не выгонят

Валерий Карпин: до 2024 года буду тренировать Россию. Если раньше не выгонят
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как долго будет тренировать национальную команду.

«Пока контракт продлён до 2024 года. До того момента и буду тренировать, если раньше не выгонят», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 17 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором сборная России встречалась с национальной командой Таджикистана, который завершился безголевой ничьей — 0:0. Игра состоялась в Душанбе на арене «Центральный республиканский стадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск.

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