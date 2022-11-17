Пиняев: представлял себя тинейджером, который, как Мбаппе, играет за сборную на ЧМ

Полузащитник сборной России и «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, как хотел сыграть на грядущем чемпионате мира.
«В последние 2-3 года я жил с мыслью, что хочу попасть на чемпионат мира в Катаре со сборной России. Представлял себя тинейджером, который, как Мбаппе, играет за сборную на чемпионате мира. Рад, что оказался в сборной. Это очень приятно.
Чемпионат мира буду смотреть в отпуске. Наслаждаться, как лучшие футболисты мира показывают уровень», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Отметим, что во второй половине второго тайма в матче с Таджикистаном арбитр Ильгиз Танташев отменил гол полузащитника российской команды Даниила Уткина. В составе сборной России дебютировали Владимир Сычевой, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев, Александр Селихов, Даниил Хлусевич и Александр Солдатенков.
- 17 ноября 2022
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