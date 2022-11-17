Булыкин: игра Россия — Таджикистан уходит в минус Карпину. Надо было сыграть на результат

Бывший форвард «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат ничейного товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.
«Мне, как и всем болельщикам страны, хотелось увидеть красивую игру и голы. Однако выбрали посмотреть ближайший состав. Может, для тренерского штаба хорошо, но для болельщиков сборной это плохо, что мы играем вничью с Таджикистаном.
Все сборные играют на результат. Надо было сыграть на результат, а потом уже смотреть ближайший состав. Думали, что смогут выиграть вторым составом, но не получилось. Эта игра уходит в минус Карпину, потому что не порадовало болельщиков хорошим результатом в такой ответственный момент, когда мы везде дисквалифицированы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 17 ноября 2022
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